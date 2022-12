Sul palco del “Tu Mi Turbi” i Life like Low presentano l’omonimo disco

“Sarà un viaggio nel tempo in fuga dalla quotidianità” il release party dei Life Like Low al “Tu mi turbi” di Varese.

Sabato 10 dicembre, ore 21, il duo formato Jacopo Rossi e Fabrizio Peccerillo presenterà infatti, per la prima volta live, l’omonimo disco d’esordio pubblicato lo scorso 18 novembre e distribuito da RCWaves e The Orchard, prestigiosa sub-label Sony.

In occasione del concerto al locale di Via De Cristoforis la formazione suonerà interamente Life Like Low, un LP che spazia attraverso diverse e disparate influenze musicali come progressive rock, trip hop e indietronica, due lingue (italiano e inglese) e lo scorrere del tempo.