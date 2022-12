“Un caffè con l’autore”, a Fagnano Olona la presentazione di “Carolina”

Sabato 3 dicembre (ore 20.45), alla Biblioteca Comunale “Enzo Biagi” di Fagnano Olona ci sarà la presentazione del volume “Carolina una vita per la Vita” (edizione Albaccara Busto Arsizio 220 pagine € 15 prefazione di Donatella Negri, giornalista Rai) nell’ambito della manifestazione “un caffè con l’Autore”, a cura dell’Assessorato alla Cultura e della Pro Loco fagnanesi. Sarà di scena Carmelo Corrado Occhipinti, brillante scrittore e psicologo, che dopo Busto Arsizio e Bergoro, presenterà il volume che racconta la vita di Carolina Castiglioni Pigni.

Un’ostetrica del novecento che nella normalità di chi non si arrende all’idea che possa esistere una scusa per lasciar perdere il senso dell’esistenza. Il libro racconta la forza e l’abilità di aver saputo disegnare il proprio futuro scegliendo con coraggio l’amore per la vita (facendo nascere oltre 5.000 bambini, a cui il compianto ciclista Wladimiro Panizza). Una donna che ha preferito la semplicità della vita, protetto la propria professione senza rinunciare a famiglia e affetti.

Con Carmelo Occhipinti ne dialogheranno Francesco Belletti, direttore CISF-Centro Internazionale Studi Famiglia, Giovanni Pigni, figlio di Carolina e Antonio Depaoli, attore teatrante.