Un Natale di libri in Biblioteca a Casciago

Quest’anno la biblioteca di Casciago regala un libro ai suoi lettori nei giorni delle feste natalizie.

Sotto l’albero nel cortile dell’orologio in Largo De Gasperi ogni giorno di apertura ci saranno 15 bigliettini che una volta staccati dalla loro ghirlanda e consegnati alla bibliotecaria daranno diritto a ricevere un libro in regalo a fronte di un altro preso in prestito, due se viene effettuata una nuova iscrizione.

Una maniera sicuramente interessante per augurare buone feste da parte della Biblioteca di Casciago e dall’amministrazione comunale.