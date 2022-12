Vende trattore on line ma è una truffa: processo a Varese

(immagine di repertorio) Un affare d’oro: 5270 euro per un trattore da impiegare in quei terreni ad Angera, sul Lago Maggiore. Un mezzo non nuovissimo, ma in buono stato. Perché non comprarlo? Arrivano le prime interlocuzioni on line con l’acquirente che mette l’annuncio su un sito di compravendita on line, le foto sembrano buone, il mezzo agricolo funziona, e “nuovo” costa molto di più.

Non ci ha pensato molto un sessantenne, milanese, imprenditore agricolo con terreni sul Verbano, per decidere l’acquisto del macchinario. Per il perfezionamento della vendita, nel 2021, sono stati dunque eseguiti alcuni pagamenti su tre tranches con bonifico e ricarica su “postepay” in alcuni sportelli postali della provincia di Varese (fatto che fa ricadere la competenza nel tribunale del capoluogo).

Ma, all’atto di ricevere il trattore, il venditore, 25 anni, calabrese, risultava sparito: si era tenuto i soldi. Così è scattata la denuncia cui sono seguite le indagini della procura e il giudizio, con relativa costituzione di parte civile dell’agricoltore patrocinato dall’avvocato Mauro Pagani.

Per aspetti procedurali e di notifica la prossima udienza si terrà a marzo. Nel frattempo indagini difensive hanno verificato che le foto del trattore impiegate per la sospetta truffa sono state prese da una piattaforma online e riguardano un mezzo agricolo della provincia di Frosinone.