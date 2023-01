Amca Elevatori a Sassari per prendere la rincorsa verso i playout

La brutta sconfitta interna di settimana scorsa contro Porto Torres ha condannato l’Amca Elevatori Varese all’ultimo posto del girone A della Serie A di basket in carrozzina. Una giornata nera quella contro i sardi che ha tenuto a quota zero la Handicap Sport, che in questo fine settimana dovrà volare proprio in Sardegna ma per affrontare – sabato 21, ore 15,30 – il Banco di Sardegna Sassari, una delle migliori squadre del lotto.

Vincere è considerata un’opzione miracolosa: il Banco ha 14 punti in classifica, si è assicurata da tempo i playoff e il secondo posto del girone alle spalle di Porto Potenza Picena. Varese però è attesa almeno a una prova di riscatto, che possa ridare un po’ di fiducia in vista di un playout-salvezza da disputare contro la PDM Treviso. Già certe le date del doppio confronto con i veneti che consentirà, a una delle due, di restare nel massimo campionato: andata a Varese l’11 febbraio, ritorno a Treviso il 18 ed eventuale bella ancora nella Marca il 25.