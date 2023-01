Appello per ritrovare Gennaro, scomparso dall’ospedale di Busto Arsizio

L’uomo in foto si chiama Gennaro Silo ed è scomparso ieri (giovedì) dall’ospedale di Busto Arsizio, mentre era in osservazione al pronto soccorso. Ha 59 anni, corporatura media, altezza 170 cm, occhi castani. Al momento della scomparsa indossava un piumino blu a fantasia pattern militare. È in stato confusionale.

La famiglia è preoccupatissima. Chiunque lo abbia intravisto o possa fornire notizie utili al ritrovamento può chiamare il numero 3291005825