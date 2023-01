Auto contro ostacolo sulla statale 336 a Somma Lombardo, traffico rallentato

Incidente stradale sulla SS336 – Autostrada A4 (Varese) nel tratto di Somma Lombardo, verso il Terminal 1 dell’Aeroporto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’automobile è uscita fuoristrada, andando a sbattere contro un ostacolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.45 di lunedì 30 gennaio.

L’ambulanza e l’automedica sono usciti in codice rosso per soccorrere la persona coinvolta nell’incidente, un uomo di 63 anni, po trasportato in ospedale in codice giallo, fuori pericolo di vita. Sul posto anche la Polstrada Varese e i Vigili del Fuoco di Varese. L’incidente sta creando code e rallentamenti al traffico.

Foto di repertorio