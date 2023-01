Autolinee Varesine cerca gli autisti del futuro

Autolinee Varesine srl continua ad essere punto di riferimento della mobilità, affrontando crescenti sforzi organizzativi ed operativi in un’ottica di miglioramento continuo del servizio e della qualità del trasporto offerto alla cittadinanza.

Nel contesto di realizzazione del nuovo piano strategico, con l’obiettivo di potenziare il proprio organico, si inserisce la selezione di giovani con età compresa tra i 21 ed i 35 anni, da adibire alla mansione di verificatore di titoli di viaggio ed in seguito alla mansione di conducente.

Si ricercano candidati dotati di spiccato senso civico ed etico, che riconoscano l’opportunità di investire il proprio impegno e la propria professionalità per garantire ai passeggeri un servizio di trasporto costantemente efficiente, sicuro e confortevole. Contestualmente all’impiego, la risorsa dovrà impegnarsi a conseguire, nell’arco temporale massimo di 12 mesi, le patenti DE + CQC presso autoscuola convenzionata, con condizioni economiche di notevole favore ed a partecipare ad altri eventuali corsi di formazione programmati dall’azienda a titolo gratuito.

Al termine del percorso di formazione, una volta conseguite le necessarie abilitazioni, le risorse verranno riposizionate in organico con la qualifica di conducente di autobus.

Le sedi di lavoro saranno i depositi di Bardello, Varese, Luino e Cunardo. Il contratto di lavoro applicato, con prima scadenza di un anno e possibilità di rinnovo a tempo indeterminato, è il CCNL Autoferrotranvieri.

Le candidature, per mezzo di curriculum vitae compilato in ogni sua parte e completo di foto del candidato, dovranno pervenire unicamente via mail all’indirizzo assunzioni@autolineevaresine.it.