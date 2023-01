Il buon giornalismo non rimane indifferente alla realtà

Il buon giornalismo è fatto da chi non rimane indifferente alla realtà. Questa è la frase chiave che Andrea Tornielli, direttore del dipartimento Comunicazione della Santa Sede, ha espresso durante un incontro con i giornalisti varesini in occasione della festa di San Francesco di Sales.

Tornielli ha sottolineato l’importanza di un giornalismo che non si limiti a riportare notizie, ma che sia in grado di raccontare storie, di porre domande e di indagare sui problemi della società. Per fare questo, ha aggiunto, è necessario avere una visione critica e una forte etica professionale.

Il direttore della Santa Sede ha anche sottolineato come il giornalismo sia una professione in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuove forme di comunicazione e di nuovi modi per raggiungere il pubblico. In questo contesto, ha evidenziato l’importanza di un giornalismo digitale che sia in grado di sfruttare le potenzialità dei nuovi media.

L’incontro con Andrea Tornielli, condotto da Gianfranco Fabi, è stato un’occasione per i giornalisti varesini di confrontarsi sui temi dell’attualità e di scambiare idee e opinioni. Si è trattato di un momento di riflessione e di formazione importante per tutti i presenti, in cui si è potuto apprezzare la competenza e la passione di un professionista del settore.

Grazie a Paolo Costa per la foto dal suo tweet.