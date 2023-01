Cantiere A8 in ingresso ed uscita da Varese: come evitare le code

Con il rientro dalle feste natalizie e l’apertura delle scuole lunedì 9 gennaio sarà importante per chi deve entrare a Varese dall’autostrada, o per chi dalla città deve recarsi in A8, scegliere percorsi alternativi per evitare il traffico che si potrebbe generare a causa del cantiere per la riqualificazione di largo Flaiano. I lavori infatti stanno comportando la chiusura (in entrata ed in uscita) del raccordo autostradale, chiuso già dal 27 dicembre proprio per abituare i cittadini alla presenza del cantiere. La Polizia locale effettuerà dei presidi presso la rotatoria di via Gasparotto, viale Europa e via Tasso per agevolare lo scorrimento del traffico.

DA VIALE BORRI

Si invitano gli automobilisti provenienti da Viale Borri ad evitare di utilizzare via Gasparotto e dirigersi verso il ponte di Vedano per raggiungere l’autostrada da Gazzada

DAL CENTRO CITTA’

Per coloro che provengono dal centro città si consiglia di utilizzare via Corridoni e la SP1 del lago di Varese per raggiungere gli ingressi autostradali di Buguggiate.

DA MILANO

Le uscite consigliate per chi proviene da Milano sono: “Varese est/ Gazzada” per chi procede in direzione A60 tangenziale di Varese o SP57, uscita “Varese ovest/ Buguggiate” per raggiungere la strada provinciale del lago (SP1) o la SP17.

COME SARA’ LA ROTONDA DI LARGO FLAIANO

Un intervento di quasi 4 milioni di euro che rivoluzionerà l’accesso a Varese dall’autostrada A8. Così cambia l’ingresso di Varese – Leggi l’articolo