Cinelandia chiude per completare i lavori a Busto Arsizio

Cinelandia Spa comunica la chiusura del multisala di Busto Arsizio. La chiusura temporanea del multisala permetterà di portare a termine il progetto inizialmente previsto per il nuovo Cinelandia di Busto Arsizio, al Mizar Park.

Ripartono oggi i lavori di impiantistica, arredi e segnaletica, che l’apertura “in corsa” per Natale non aveva permesso di svolgere. Tra i lavori principali sarà rivisitato completamente l’atrio per una nuova esperienza di Cinema. Sono in corso di valutazione le tempistiche per la riapertura.

Sempre oggi sono iniziati anche i lavori di ampliamento del Cinelandia di Gallarate. La proprietà ha posato la prima delle 10.940 piante che rivestiranno l’intera facciata del cinema. Un importante investimento che segnerà un record, sarà infatti la terza parete verde più grande del mondo. La fine dei lavori è prevista per fine febbraio.

Questo nuovo concept, costituito da 10.940 piante di 30 diverse essenze, anticipa gli obiettivi previsti dalla «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030». La superficie ricoperta, corrispondente a 12.000 mq2 di verde orizzontale, rappresenterà un “polmone verde” per il territorio, in quanto apporterà diversi benefici tra i quali un risparmio energetico; la riduzione dell’inquinamento atmosferico tramite l’assorbimento delle polveri sottili; un aumento della biodiversità e un benessere psico-fisico.