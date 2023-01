Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: C’È ANCHE LÌ

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Ebbene sì, signori e signore nostre!

Ebbene sì, giovani e giovincelli con qualche capello bianco!

Ebbene sì, pellegrini in viaggio!

Ebbene sì…

Ebbene cosa? Sì cosa?

Ve lo diciamo subito cari pollici verdi!

In un campo dove è stato seminato il grano, cresce anche la zizzania, cioè tutte le erbe parassite che rovinano il terreno.

I contadini decidono di andare a strappare immediatamente questa infestazione nociva, ma il padrone dice di aspettare perché si rischierebbe di strappare anche il grano, spiegando loro che bisogna aspettare la mietitura!

Questa “lezione di agraria”, ci insegna che non bisogna immediatamente scartare il male, ma che bisogna avere pazienza! Non bisogna guardare solo il problema, é più utile avere la saggezza del padrone che vede più lontano!

I contadini vogliono il campo senza erbacce, al padrone sta a cuore il grano!

È capitato anche a noi due di incontrare persone “cattive” e non è stato per nulla facile evitare di giudicare frettolosamente le loro azioni.

Sia chiaro che il male e le cattiverie vanno eliminate, ma con le persone bisogna avere pazienza e cercare di focalizzarsi sul loro buon grano interiore!

È più facile andare ad osservare i limiti e i difetti delle persone , al contrario è più saggio osservare il bene che cresce silenziosamente anche tra le erbacce delle loro azioni, che a volte, come è capitato a noi due e ad ognuno di voi non rappresentano la vera natura di chi le compie!

Quindi, anche se non è facile, armatevi di pazienza e saggezza focalizzandovi sul grano e sulla mietitura senza aver fretta di giudicare perché solo col tempo il grano e la zizzania si separeranno e la seconda verrà bruciata!

Splendida giornata, fantastica settimana e spettacolo spettacolare, buon grano a tutti!

Ebbene sì, anche dove vediamo il male c’è del bene!! C’è anche lì!

Spettacolo Spettacolare Continua a Respirare!!

Luca&Simone!

CONTINUA A SOGNARE!

(foto Pixabay)