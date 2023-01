Coppa Italia, Caldaro prima finalista: 4-1 al Fiemme

Sono i “Lucci” di Caldaro i primi finalisti della Coppa Italia di hockey su ghiaccio. Gli altoatesini hanno battuto con un netto 4-1 il Valdifiemme nella prima delle due semifinali alle Final Four di Varese e ora attendono di conoscere l’avversaria, una tra i Mastini padroni di casa e l’Appiano.

Al Fiemme, giunto al PalAlbani da Cenerentola per la classifica ma con credenziali importanti dopo aver eliminato il Pergine, non è bastato il gol segnato da Nicolao dopo una manciata di secondi di gioco. Dopo essere andati vicini al raddoppio (palo di Moucka) i trentini hanno lasciato via via campo agli avversari che hanno mostrato una maggiore caratura.

Terminato 1-1 il primo terzo di gioco (pareggio con una “sassata” sotto la traversa di Gabriel Vinatzer) il Caldaro è apparso più determinato nel periodo centrale con di nuovo G. Vinatzer a segno sfruttando un assist dalla destra. Poi, nell’ultimo drittel, il Fiemme ha provato a dare più pressione alla difesa comandata dal portiere Andergasser ma proprio in un momento di superiorità numerica la squadra di Cavalese è stata infilzata in contropiede.

Da chi? Dal solito Gabriel Vinatzer, a mani basse MVP della partita. Poi nel finale Marko Virtala ha arrotondato il risultato a favore dei Lucci con la rete del poker che manda in albergo i bolzanini con la certezza di scendere in pista alla domenica. Obiettivo bissare la coppa già vinta nel 2019