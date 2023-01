In due mesi 8mila multe dall’autovelox di viale Europa a Varese

Il totale delle multe spiccate dall’autovelox installato su viale Europa a Varese è arrivato a 8095 ma il numero delle sanzioni sembra essere in diminuzione rispetto ai primi giorni di entrata in servizio del dispositivo.

Acceso ufficialmente nei primi giorni di dicembre l’apparecchio aveva comminato quasi 6mila multe nei suoi primi 20 giorni. Mentre ora, a quasi due mesi di servizio il conto è lievitato “solo” di altre 2mila multe.

Il dettaglio delle multe

Nello specifico ci sono state 6362 sanzioni per il superamento del limite entro 10 kmh dalla tolleranza (ricordiamo che il limite in quella strada è fissato a 70 chilometri orari); 1728 per il superamento del limite tra 10 e 40 kmh dalla tolleranza e 5 multe ad automobilisti beccati al volante ad oltre 40 kmh dalla tolleranza.