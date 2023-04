Lamentiamoci delle stragi sulle strade non solo delle multe

“Nel 2021 sono 2.875 i morti in incidenti stradali in Italia (+20,0% rispetto all’anno precedente), 204.728 i feriti (+28,6%) e 151.875 gli incidenti stradali (+28,4%), valori tutti in crescita rispetto al 2020″. Sono i dati ufficiali dell’Istat e nel 2022 è andata ancora peggio. “Secondo le stime preliminari, nel semestre gennaio-giugno 2022 si registra, rispetto allo stesso periodo del 2021, un aumento del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (81.437, pari a +24,7%), dei feriti (108.996, +25,7%)”.

L’ufficio di statistica ci fornisce anche alcune cause di questa strage continua. “Tra i comportamenti errati alla guida i più frequenti si confermano la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata”.

I costi di questi dati sono devastanti. Oltre alla sofferenza per la scomparsa di tante persone, dobbiamo sostenere oneri sociali ed economici rilevanti. Dato il consistente traffico automobilistico che abbiamo in Italia è difficile immaginare un crollo degli incidenti, ma questa situazione può migliorare nettamente grazie ad azioni di contrasto.

A due passi da casa nostra, il Comune di Lugano negli anni ha fatto diverse scelte per contenere il numero degli incidenti, soprattutto quelli mortali. Non stupisce così vedere che, malgrado la città abbia anche un tratto autostradale con due svincoli, molto trafficati, nel 2021 c’è stato solo un decesso a seguito di un incidente.

Da settimane, anche sul nostro giornale, avrete letto delle continue lamentele per le tante multe arrivate agli automobilisti per il superamento dei limiti di velocità sulla sp1 nel tratto sopra Buguggiate e in viale Europa a Varese. Queste due strade si possono percorrere non oltre i 70 kmh. In entrambi i casi siamo in zone semi periferiche e con innesti di altre arterie viabilistiche nelle vicinanze di dove sono collocati i dispositivi per registrare la velocità delle auto.

Le principali ragioni degli autovelox sono legate al contenimento della velocità per ragioni sicurezza, ma nel caso di Buguggiate la scelta è legata anche alla necessità di ridurre il rumore soprattutto nelle ore notturne perché la strada passa sopra diverse abitazioni. Inoltre il controllo è comunicato attraverso una specifica cartellonistica e attraverso diversi comunicati delle amministrazioni.

In molti paesi il mancato rispetto del codice della strada ha sanzioni pesanti e a nulla valgono le discussioni. Alle nostre latitudini invece sembra che la priorità sia sempre degli automobilisti, e che ogni provvedimento venga vissuto come vessatorio. Abbiamo un problema culturale serio e pensiamo sempre che ogni fenomeno dipenda dagli altri e non dal nostro comportamento e dalle nostre responsabilità.

Nelle foto i due tratti della sp1 a Buguggiate e di viale Europa a Varese dove sono collocati gli autovelox.