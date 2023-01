Il falò di Sant’Antonio, le novità al museo Maga e il mercoledì sportivo nel podcast del 10 gennaio

Le notizie di martedì 10 gennaio 2023:

I prossimi 16 e 17 gennaio torna la tradizionale festa per Sant’Antonio. A Varese in piazza della Motta i Monelli allestiranno la pira che riporterà il falò nella sua tradizionale veste, con il pubblico presente dopo due anni di assenza a causa della pandemia. Saranno presenti il banco gastronomico, le bancarelle e saranno assicurati la benedizione degli animali e il lancio dei palloncini sul sagrato della chiesa. È già iniziata anche la raccolta dei bigliettini con i desideri da gettare tra le fiamme.

Come vuole la tradizione, Varesenews seguirà il falò con le sue ormai tradizionali iniziative: il “servizio consegna bigliettini” per chi non potrà essere presente al falò, e la diretta streaming del falò.

È stato un anno intenso per la XIX delegazione lariana del Soccorso alpino che comprende anche la stazione di Varese dove sono attivi da trent’anni diversi volontari altamente specializzati per operare in ambiente montano. È questo infatti il primo scenario che ha visto impegnati gli uomini coordinati da Luca Boldrini in ben 44 uscite nel corso dell’intero 2022: si va da richieste di soccorso per cadute in montagna di sportivi o escursionisti, alle ricerche persona in ambiente prealpino, passando per le numerose missioni per raggiungere e assistere cercatori di funghi in difficoltà durante la stagione autunnale. Fra gli interventi che hanno spiccato per complessità c’è da segnalare il recupero dell’escursionista ferito nel cuore della grotta Remeron, sul massiccio del Campo dei Fiori durato più di 10 ore nello scorso agosto. Nel complesso, la delegazione segna un incremento di interventi che si attestano a 487, contro i 433 del 2021: una tendenza al rialzo che dura da diversi anni.

Ha picchiato un anziano che aveva rimproverato lui e i suoi amici per i loro atteggiamenti molesti. Per questo un ragazzo di 23 anni, residente a Castelletto Ticino, è stato arrestato dai Carabinieri di Sesto Calende. Il giovane, alterato dall’alcol, ha anche aggredito i militari. L’anziano di 70 anni ha riportato alcune lesioni medicate dai sanitari.

Con il progetto “Museo: opera aperta. Percorsi e strumenti per il Maga accessibile” il museo Maga di Gallarate, in sinergia con l’amministrazione Cassani, si è aggiudicato un bando di 500mila euro del Pnrr. Il Maga si è posizionato ottavo sui 700 partecipanti in tutta Italia. Ma in cosa consiste tutto ciò e come cambierà il Maga? È stato elaborato un piano di eliminazione delle barriere architettoniche nella zona del museo e di facilitazione dell’esperienza museale per le persone fragili o con disabilità; inoltre, a fine mese verrà inaugurata una mostra di Arte e design che aveva ideato Philippe Daverio e che sarà dedicata allo storico e critico dell’arte morto nel 2020.

Mercoledì di Coppa Italia per diverse squadre della nostra provincia, nei rispettivi sport. Nel pomeriggio, alle 14,30, il Varese di mister De Paola sarà impegnato a Gorgonzola negli ottavi di finale contro la Giana Erminio. I biancorossi stanno vivendo un periodo molto difficile in campionato ma fare bene in coppa potrebbe dare fiducia a Gazo e compagni.

Chi invece sta facendo benissimo nel proprio torneo sono i Mastini Varese in testa alla Italian Hockey League, la serie B dell’hockey su ghiaccio. Mercoledì 11 però la squadra di Deveze disputerà a Bressanone il match di andata dei quarti di Coppa Italia: la fase finale del torneo si giocherà proprio a Varese con i gialloneri che però devono sudarsi la qualificazione.

E sarà giornata di coppa anche per la Futura Volley Giovani impegnata nel secondo torneo nazionale per le squadre di Serie A2: le biancorosse di Busto ospitano le calabresi di Soverato dalle 20,30 al PalaBorsani di Castellanza.

È infine una partita di campionato quella che vedrà impegnato il Cassano Magnago nel massimo campionato maschile di pallamano. Gli amaranto giocheranno alle 20,30 sul campo di Rubiera.

