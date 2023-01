Una festa per i quarant’anni dei coscritti di Fagnano Olona del 1982

Una reunion al ristorante “La Pergola” di Fagnano Olona per rivedersi dopo anni o addirittura decenni, per i coscritti fagnanesi del 1982.

Alcuni di loro, infatti, non si vedevano o frequentavano dai tempi delle scuole medie, quando le scelte scolastiche e professionali hanno diviso i percorsi di vita.

Diversi di loro dopo l’Università hanno proseguito il proprio percorso professionale nell’insegnamento, altri avviando attività commerciali a Fagnano o nei paesi limitrofi oppure ricoprendo ruoli manageriali o ancora realizzando i sogni che inseguivano sin da ragazzini.

Alcuni di loro sono impegnati in realtà sportive del territorio (come Riccardo Colombo, ex giocatore di calcio in Serie A e poi con la Pro Patria, nella quale ora riveste un ruolo dirigenziale), oppure in associazioni ricreative o di canto o enti di volontariato (come Paolo Bossi, da un decennio vicepresidente del Circolo Poetico Culturale l’Alba e della Pro Loco di Fagnano Olona). Senza dimenticare la vita personale di ciascuno con la realizzazione di nuove famiglie, con matrimoni e figli.

La festa è proseguita in musica grazie al concerto della “Urlo Band”, noto gruppo che spesso è ospitato nel locale fagnanese e nei paesi della Valle. Balli e risate fino a tarda serata per festeggiare un importante traguardo.

«Eravamo oltre 30 presenti e avremmo potuto essere molti di più se il covid non avesse costretto numerosi coscritti a restare a casa perchè positivi al virus oppure a scopo precauzionale. Siamo molto contenti di esserci rivisti, scambiato opinioni e constatato che gli amici d’infanzia hanno raggiunto obiettivi in campo sentimentale-familiare e lavorativo. È stata una serata divertente e ci siamo riproposti di organizzare periodicamente, o almeno ogni anno, un momento di incontro per rivederci e proseguire l’amicizia che dura fin da bambini», spiegano entusiasti i neo quarantenni fagnanesi.