Forza Italia Varese presenta la sua lista e punta ad un consigliere regionale per il territorio

Forza Italia in provincia di Varese ha formato la squadra per le regionali, con l’obiettivo di portare un consigliere varesino in Regione: «Il ragionamento, in accordo con commissari e dirigenti del partito, è stato di cercare persone che avessero il maggiore appeal sull’elettorato varesino e portassero a Forza italia l’obiettivo di centrare il risultato del consigliere regionale – ha spiegato il commissario provinciale Giuseppe Taldone – Non è una cosa semplice, dobbiamo fare i conti con i numeri che non sono quelli di un tempo, ma se abbiniamo ai valori del partito il consenso personale l’obiettivo può essere raggiunto».

Per questo: «Quella che presentiamo non è lista confezionata su nessuno: per intenderci, non ha un candidato leader con accanto a lui dei candidati di servizio, ma sono tutte candidature di livello che rappresentano o hanno rappresentato il loro territorio dal punto di vista istituzionale».

Una lista che, come vuole la regola, prevede quattro uomini e quattro donne: «Fortemente impegnate in politica sul territorio, e in diversi fronti» ha sottolineato Rosa Tagliani, coordinatrice varesina di Azzurro donna, e che vedrà il consigliere eletto, se l’obiettivo verrà raggiunto, avere un grande impegno: «Noi abbiamo grande esigenza di essere rappresentati come territorio, e il suo compito sarà di essere punto di riferimento della nostra comunità: fare il consigliere non sarà una passeggiata», ha sottolineato Taldone.

La lista, pur “senza un leader predefinito” non è però in ordine alfabetico, ma secondo un ordine di importanza istituzionale, cioè in base ai ruoli attualmente o nel passato ricoperti nelle istituzioni.

Per questo vedrà capolista Simone Longhini consigliere comunale a Varese e consigliere provinciale con delega ad istruzione e lavoro, poi di seguito Laura Rogora presidente del consiglio comunale a Busto Arsizio, Pietro Zappamiglio sindaco di Gorla Maggiore, Belinda Simeoni consigliere comunale di maggioranza a Gallarate e presidente della commissione lavori pubblici, Domenico Esposito consigliere comunale a Varese, Nadia Dal Secco consigliere comunale a Besnate, Paolo Brufato vicecoordinatore di forza Italia a Gallarate, Maria Elena Pellicciotta ex assessore a Saronno.