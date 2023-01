Il futuro di Whirlpool a Cassinetta, la riapertura del terminal 2 e la violazione del Daspo urbano nel podcast del 17 gennaio

Le notizie di martedì 17 gennaio 2023

Una piazza piena, un falò grande, caldo e luminoso. E’ stato pieno di buoni auspici il primo falò di sant’Antonio in piazza Varese dopo la pandemia. Come vuole la tradizione, è stato acceso da 45 fiaccole portate da altrettante autorità civili e religiose. sono stati migliaia e migliaia, invece, i bigliettini raccolti per tutta la giornata, e centinaia quelli raccolti dai city angels e buttati nella pira dai vigili del fuoco durante il falò. Solo quelli raccolti da Varesenews con il nostro servizio digitale sono stati circa 1200.

La Whirlpool ha raggiunto un accordo con la Arcelik per la costituzione di una società che produrrà elettrodomestici nell’area Emea, acronimo che sta per Europa Medio Oriente e Africa. Ai turchi della Arcelik andrà il 75%, alla multinazionale americana il 25% , ovvero la proprietà delle attività inerenti al business Emea di piccoli elettrodomestici con il marchio KitchenAid. Il nuovo matrimonio comporterà sinergie di costi pari a 200 milioni di euro, cifra che potrebbe riguardare anche i tagli al personale, come spesso è avvenuto nelle megafusioni tra gruppi industriali. Cauto il sindacato dei metalmeccanici che attende l’incontro con i vertici Whirlpool previsto per il prossimo 3 febbraio.

A tre anni dallo stop per Covid, potrebbe riaprire questa estate il Terminal 2 di Malpensa: il traffico è in crescita e anche l’autorità di sicurezza del volo aveva chiesto, per ragioni tecniche, di far tornare operativo lo storico terminal dell’aeroporto, che fino al 2021 era usato quasi in via esclusiva da Easyjet. Una data esatta, per ora, non esiste, anche se nel frattempo sono già comparsi annunci online di ricerca personale per gli spazi di ristorazione. Oggi il Terminal 2 è operativo solo per le merci, usato da Amazon come terminale delle spedizioni in arrivo in partenza.

Era stato colpito dal cosiddetto “Daspo urbano”, il provvedimento che vieta a una persona di rientrare nel territorio di un determinato comune in seguito a comportamenti irregolari, ma ha violato il divieto e così è stato denunciato. La vicenda è accaduta a Busto Arsizio. Venerdì scorso, gli uomini della Polizia Locale bustocca hanno proceduto alla denuncia a piede libero di un uomo di cui non sono state rese note le generalità. Era stato lo stesso comando della Locale a proporre il provvedimento, in seguito a diverse segnalazioni ricevute per il comportamento molesto, intimidatorio e insistente del soggetto nei confronti degli utenti di diversi parcheggi pubblici, in particolare del centro cittadino. Ed proprio in uno di questi parcheggi che l’uomo è stato individuato venerdì scorso.

La disputa legale al vertice dell’Università dell’Insubria tra il rettore Angelo Tagliabue e il prorettore Stefano Serra Capizzano ha visto una prima vittoria del rettore.Il Tar di Milano ha infatti respinto il ricorso presentato da Serra Capizzano contro la sanzione disciplinare di sospensione che gli era stata comminata per aver bollato come “greve” un professore dell’ateneo in una mail inviata a un collega e per conoscenza a molti altri professori. I giudici del Tribunale amministrativo hanno stabilito che la sanzione disciplinare era corretta.

