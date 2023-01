Il Tar dà ragione al Rettore Tagliabue

La disputa legale al vertice dell’Università dell’Insubria tra il rettore Angelo Tagliabue e il prorettore Stefano Serra Capizzano ha visto una prima vittoria del rettore. Il Tar di Milano ha respinto il ricorso presentato da Serra Capizzano contro la sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione che gli è stata comminata per aver bollato come “greve” un professore dell’ateneo in una mail inviata a un collega e per conoscenza a molti altri professori.

I giudici del Tribunale amministrativo hanno stabilito che la sanzione disciplinare era corretta e che il consiglio di disciplina non ha violato alcuna norma. Inoltre, hanno confermato che compete al rettore l’avvio del procedimento disciplinare e che i tempi di contestazione e presa di posizione sono stati rispettati. Anche la decisione del Collegio di disciplina di ritenere il contenuto della mail del prorettore “palesemente offensivo” è stata ritenuta motivata correttamente. L’accusa di “assenza di neutralità” del Collegio è stata respinta.

Il Tar non è entrato nel merito del clima esistente all’interno dell’Ateneo, ma si è concentrato sul rispetto della procedura.