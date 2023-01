Per il Giorno della memoria Albizzate presenta “Il Gemello di Olonia”

Il prossimo 5 febbraio 2023 alle ore 18 il Municipio Albizzate in Sala Piotti ospiterà un evento di grande importanza per la comunità: la presentazione del libro “Il Gemello di Olonia” scritto da Mario Alzati (nella foto).

Il libro racconta la storia della Shoah nel territorio in cui viviamo attraverso una prospettiva unica ed emozionante. Il Gemello di Olonia infatti, racconta le vicende dei personaggi di Olonia che si intrecciano con quelle degli ebrei di Tradate colpiti dalla persecuzione nazifascista e delle persone che ebbero il coraggio di proteggere le persone braccate, nascondendole o aiutandole a fuggire in Svizzera.

Il libro, scritto da Mario Alzati, è un importante contributo alla memoria della Shoah, una pagina di storia che non deve essere dimenticata. La presentazione del libro vedrà la partecipazione del moderatore Alberto Garzonio, che guiderà l’incontro e le domande del pubblico per scoprire ulteriori particolari su questa storia.

L’evento rappresenta un’occasione unica per conoscere meglio la storia del nostro territorio e per riflettere su un periodo tristemente celebre della storia europea. Non perdete l’occasione di assistere a questo incontro e di acquistare il libro “Il Gemello di Olonia”, una lettura che vi lascerà un segno indelebile.