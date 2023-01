Incendio al tetto di una casa nella notte, Vigili del Fuoco in azione a Castelletto sopra Ticino

Nella notte tra venerdì e sabato, un incendio ha colpito un immobile a Castelletto sopra Ticino, coinvolgendo la copertura dell’edificio. La squadra dei vigili del fuoco di Arona è stata subito chiamata sul posto per intervenire.

Gli operatori dei vigili del fuoco sono arrivati alle ore 23.30 circa, ed hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento.

Parte della squadra ha operato all’interno dell’appartamento, mentre gli altri componenti hanno spento il fuoco dall’esterno, utilizzando la copertura dell’edificio.

Per fortuna non ci sono stati feriti, ma solo danni materiali e l’inagibilità di parte dell’immobile. In posto oltre a 2 automezzi di Arona, anche un’autobotte del distaccamento volontari di Oleggio, che hanno collaborato per spegnere l’incendio.

La causa dell’incendio è ancora in fase di indagine.