La Befana arriva alla Pediatria di Cittiglio

Gli amici del Lions Club Luvinate Campo dei Fiori hanno accompagnato nella mattina del 6 gennaio la loro amica speciale a trovare i piccoli pazienti della pediatria dell’Ospedale di Cittiglio.

L’allegra Befana ha portato ai bambini del reparto doni e calze piene di dolcetti ed è passata poi a portare gli auguri alle neo-mamme del reparto di ostetricia, che hanno iniziato l’anno con una vita nuova, nel vero senso della parola.

Dopo aver portato a Varese Babbo Natale nell’ultima domenica prenatalizia per salutare i piccoli – e grandi – amici, mentre loro erano impegnati nella raccolta fondi per le iniziative di don Marco Casale, ecco che i Lions sfoderano un’altra delle loro magiche amicizie per la gioia dei più piccoli. Ringraziamo l’instancabile personale medico ed i fantastici volontari che hanno collaborato per la gioiosa riuscita dell’evento.