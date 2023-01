La Croce Rossa di Luino dona materiale scolastico agli studenti dell’ICS di Germignaga

Non solo pacchi alimentari tra le iniziative solidali portate avanti dalla Croce Rossa di Luino e Valli, a chiusura del 2022: «La scuola – racconta il presidente Cri Pierfrancesco Buchi – è importante e chi ha qualche difficoltà in più è giusto che sia supportato adeguatamente»

A fine anno l’associazione luinese ha infatti consegnato donazioni di materiale scolastico all’Istituto Comprensivo di Germignaga, in particolare alla scuola dell’infanzia di Brezzo di Bedero e ai plessi della primaria di Castelveccana e Porto Valtravaglia.

(nelle foto la consegna della donazione a cura dei volontari CRI con Lorena Cesarin, responsabile delle attività sociali per il Comitato luinese)

L‘obiettivo, condiviso con la Dirigente Scolastica, dott.ssa Eliana Frigerio, è dare un piccolo aiuto a quei bambini con alle spalle famiglie in difficoltà, per iniziare il 2023 con tutto il materiale necessario per lo studio e le attività scolastiche.

Molte famiglie fanno fatica e i volontari della Croce Rossa fanno quello che possono, soprattutto con pacchi alimentari, ma resta centrale l’attenzione ai bambini.

La scuola è importante e chi ha qualche difficoltà in più è giusto che sia supportato adeguatamente. Il materiale scolastico, raccolto grazie alla generosità di tanti benefattori in questi mesi, potrà servire proprio per sollevare le famiglie di alcuni costi e spronare i ragazzi a mettercela tutta con le stesse possibilità che hanno altri compagni di scuola.

«Questa iniziativa rimane sul territorio, è destinata ai bambini delle nostre scuole e viene gestita con precisione e trasparenza – conclude il presidente Buchi -. L’aiuto vuole essere certo e condiviso. Ci sono bambini più speciali di altri che necessitano un aiuto dedicato, noi siamo qui anche per questo con un impegno sociale sempre più incisivo. In questi anni abbiamo suddiviso queste donazioni in molti plessi scolastici del territorio. Vogliamo arrivare a tutti, capillarmente. Ringrazio la dott.ssa Eliana Frigerio che ha accolto la nostra donazione. In questi anni da tutti i vari Dirigenti Scolastici abbiamo trovato sempre molta disponibilità».