La Esse Solar riparte di slancio, il Campus KO nel derby con la Sangiorgese

Primo turno del 2023 per il campionato di basket di Serie B e successo senza patemi per la Esse Solar Gallarate che ospita, e batte, il fanalino di coda Langhe Roero. Non riesce invece il colpaccio al Campus Varese battuto nel derbyno di San Giorgio su Legnano dalla LTC. A proposito di Legnano, vittoria per gli Knights a Borgomanero.

GALLARATE – LANGHE R. 82-69 – Sfrutta il turno di calendario favorevole la Esse Solar che, memore del KO rimediato al Campus, tiene alta la concentrazione e supera agevolmente Langhe Roero per 82-69. Dopo un primo quarto non esaltante, la squadra di Gambaro recupera nel corso del secondo parziale e dopo un altro break ospite sorpassa con Passerini.

Nella ripresa è Antonelli (foto Lucchi/BBG) a guidare i “Galli” ben affiancato da Calzavara, poi – dopo un ultimo tentativo piemontese all’inizio del quarto conclusivo – Gallarate ha preso il largo chiudendo la contesa con quattro uomini in doppia cifra (Passerini 17+8) e con percentuali decisamente interessanti (52% da 2, 42% da 3).

Gallarate: Passerini 17 (1/4, 5/8), Hidalgo 15 (4/8, 0/1), Filippi 14 (7/10, 0/1), De Bettin 12 (2/4, 1/1), Antonelli 8 (4/9), Clerici 8 (1/3, 2/6), Bresolin 4 (2/3), Ielmini 2 (1/2, 0/1), Calzavara 2 (1/1, 0/1). Ne: Gravaghi, Magnani, Basso. All. Gambaro.

SANGIORGESE – CAMPUS VARESE 84-72 – Matura nel primo tempo il successo dei “Draghi” ai danni del Campus: i ragazzi di Roncari tirano con buone percentuali (alla fine, da 3, sarà il 42%) e trovano break importanti con Airaghi top scorer a quota 15 punti. Nella seconda parte di gara Varese spinta dai suoi giovani e da capitan Allegretti (14 punti come Zhao e 13 rimbalzi; 13 i punti di Blair) prova a rientrare ma i Draghi respingono i tentativi di rimonta con esperienza e mestiere. La Sangio resta così in zona playoff mentre il Campus non accorcia le distanze sul terz’ultimo posto.

Sangiorgese: Toso 6, Cassinerio 3, Bertocco 11, Testa 6, Bloise 9, Biancotto 4, Bianchi 12, Pesenato 10, Cappelletti 8, Airaghi 15, Mana. All. Roncari

Campus Varese: Zhao 14, Veronesi 5, Blair 13, Macchi, Allegretti 14, Sorrentino, Kouassi 4, Assui 6, Tapparo 9, Golino, Trentini 7. All. Donati.

Classifica (dopo 14 giornate)

Vigevano 24; Pielle Livorno, Libertas Livorno 22; Piombino 20; LEGNANO 18; SANGIORGESE, Omegna, Pavia 16; GALLARATE 14; Herons Montecatini, Casale 12; Oleggio, Gema Montecatini 10; Borgomanero 8; CAMPUS VARESE 4; Langhe Roero 0.