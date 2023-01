La LATI di Vedano Olona è un “Great Place to Work”

Fondata nel 1945 da Cosimo Conterno, LATI è un’azienda storica a conduzione familiare, che si è sviluppata con successo sotto la guida dei membri della famiglia Conterno. Con due stabilimenti in Italia, nella regione Lombardia, e un potenziale di produzione di circa 40.000 tonnellate annue, LATI si qualifica tra i più importanti produttori europei di termoplastici tecnici per uso ingegneristico. Presente anche all’estero, con un sito produttivo in Cina e diversi filiali commerciali in America, Asia e in Europa, LATI viene informalmente definita una “multinazionale tascabile”.

Da luglio 2022, LATI è diventata una società Benefit, il passaggio per l’azienda è avvenuto come naturale evoluzione dell’impegno profuso su temi quali la sostenibilità, l’attenzione alle persone e al territorio, da quando venne fondata e avviò la sua attività di riciclaggio di residuati bellici.

“La certificazione Great Place to Work riconosce il nostro impegno a creare un ambiente di lavoro positivo e inclusivo, dove i dipendenti possono prosperare e contribuire alla crescita dell’azienda. Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come un’azienda che valorizza il benessere organizzativo dei propri dipendenti e il tessuto sociale in cui è inserita” ha affermato Michela Conterno, CEO LATI.

LATI ha ricevuto la certificazione Great Place to Work sulla base dei risultati di un sondaggio condotto tra i suoi dipendenti sia in Italia che all’estero. L’indagine ha rivelato che un’alta percentuale di dipendenti si sente trattata in modo equo e imparziale, che il luogo di lavoro è fisicamente sicuro e che i dipendenti intendono rimanere in azienda a lungo termine. Inoltre, i dipendenti hanno dichiarato di sentirsi orgogliosi di lavorare per l’azienda e ritengono che i clienti valuterebbero positivamente il servizio offerto. I risultati migliori dell’indagine sono stati ottenuti nelle aree Orgoglio, Rispetto e Credibilità. I dipendenti si sono inoltre dichiarati orgogliosi dell’impegno dell’azienda nell’investire in nuove tecnologie, risorse umane e sicurezza, nonché del suo codice etico, applicato dalla direzione. Inoltre, hanno sottolineato la responsabilità sociale dell’azienda nel sostenere progetti all’interno e all’esterno dell’azienda.

Infatti, LATI pone al centro delle scelte imprenditoriali la responsabilità sociale d’impresa ed integra gli obiettivi di profitto con l’impegno ad avere un impatto positivo su società e ambiente. L’azienda crede che il profitto non sia un fine ma un mezzo per creare valore economico e sociale e, allo stesso modo, che la prosperità debba venire prima del profitto.

“Siamo grati per questo riconoscimento e continueremo a lavorare per migliorare costantemente la qualità della vita dei nostri dipendenti e la sostenibilità della nostra azienda” ha affermato Laura Riva, Group HR Director.

