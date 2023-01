La solidarietà di Ispra per la famiglia di Rossano Sforza, il fotografo deceduto a 44 anni

All’improvvisa e dolorosa scomparsa di Rossano Sforza, noto fotografo lavenese di 44 anni che aveva la sua attività commerciale ad Ispra, è seguita un’onda di solidarietà per la moglie Paola e per tutti i suoi familiari.

Accanto alle foto ed ai ricordi social che si sono susseguiti in questa settimana, da ieri c’è anche un modo concreto per aiutare la sua famiglia ovvero una raccolta fondi promossa dalla fotografa toscana Floriana Castronovo che in breve è diventata virale anche sulle sponde del lago maggiore fra gli amici della famiglia Sforza.

I commercianti ispresi, aderendo con amicizia, all’iniziativa invitano, chi volesse, a donare seguendo il link:

https://www.gofundme.com/f/z6mt3r-un-aiuto-per-mamma-paola?utm_campaign=m_pd+share-sheet&utm_content=undefined&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer&utm_term=undefined.

Il messaggio dei promotori della raccolta

Ci sono storie che lasciano senza parole, storie che sfiorano e fanno sentire freddo, storie nelle quali nessuno vorrebbe trovarsi, storie che solo provare a immaginare manca il respiro. Storie come quella di Paola, tre figli, un marito, una vita normale fatta di momenti felici e momenti complicati dove però non manca l’amore. Paola è una nostra collega fotografa che insieme al marito aveva tutto. Aveva perché in un attimo le è stato portato via un pezzo di cuore: il suo collega, il suo compagno di vita e padre dei suoi figli, la spalla più importante sulla quale fare affidamento. In un attimo, quegli occhi si sono chiusi e il suo cuore ha smesso di battere lasciando Paola ad affrontare tutto da sola: casa, lavoro, figli…

È per questo che abbiamo deciso di aprire questa raccolta fondi, per aiutare Paola e i suoi figli.

Nessuna moneta potrà ridare indietro una vita ma ci auguriamo che raccogliendo solidarietà Paola possa affrontare questo momento e accantonare qualcosa per le emergenze che, come tutti sanno, con i bambini possono capitare, senza aver paura di non riuscire ad affrontare tutto. Chiediamo un piccolo aiuto, anche il più piccolo gesto sarà un gesto apprezzato.