Synergie seleziona operai e consulenti commerciali

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa è sempre alla ricerca di persone piene di energia e voglia di mettersi in gioco. Ogni giorno lo staff Synergie lavora per aiutare gli altri a trovare lavoro.

La cultura Synergie consiste nello stare accanto ai clienti per aiutarli a risolvere i problemi, inventando, quando occorre, delle soluzioni innovative su misura per raggiungere insieme gli obiettivi stabiliti.

Offerte di lavoro

Operai qualificati

Synergie Italia S.p.a, ricerca per multinazionale con presidi in provincia di Varese operai qualificati da inserire in qualità di: montatore meccanico, tornitore, fresatore, addetto controlli dimensionali, saldatore e operatore trattamenti termici, addetto cnc.

Si richiede

Diploma in ambito tecnico

Esperienza, anche breve, nel ruolo

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettive.

Il livello di inserimento sarà commisurato in base all’esperienza e professionalità.

Per candidarsi inviare curriculum aggiornato a: lavorovarese@synergie-italia.it

Operatore/trice macchine cnc

Clicca e leggi l’annuncio

La risorsa verrà inserita in una grande realtà operante nella metalmeccanica, all’interno del reparto si occuperà di operare sul macchinario a controllo numerico (torni o frese), dalla preparazione (attrezzaggio, cambio utensili, piazzamento e modifiche a programma già esistente) al controllo dimensionale dei pezzi realizzati.

Luogo di lavoro: Solbiate Arno

Orario di lavoro: full-time su giornata o due turni (6:00-14:00/14:00-22:00)

Offerta: iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroghe, inquadramento al 2° livello CCNL piccola media industria

Inviare la propria candidatura a tradate1@synergie-italia. it

Consulente commerciale B2B

Clicca e leggi l’annuncio

Posizione

La figura commerciale avrà il compito di proporre ai clienti i prodotti dell’azienda connessi al settore della salute e sicurezza sul lavoro gestendo ed ampliando il portafoglio clienti.

Requisiti

Pregressa esperienza, anche breve come agente o commerciale e forte motivazione

Conoscenza della normativa sulla sicurezza sul lavoro (Legge 81/08)

Buone doti organizzative e propensione all’apprendimento e allo studio dei prodotti (consulenza in materia di sicurezza, formazione)

Ottime doti comunicative ed attitudine alla vendita

Disponibilità a lavorare a provvigioni (è previsto un periodo iniziale di formazione ed affiancamento)

Conoscenza e disponibilità a spostarsi sul territorio della provincia di Varese e secondo le esigenze aziendali

Luogo di lavoro: Sesto Calende

Orario di lavoro: full time

Contratto da definire in base all’esperienza

Inviare la propria candidatura a sestocalende1@synergie-italia. it

Operaio/a settore metalmeccanico

Clicca e leggi l’annuncio

Posizione

La risorsa si occuperà:

del montaggio e smontaggio, in autonomia, di parti meccaniche di varie tipologie

del controllo della conformità del prodotto agli standard aziendali

della manutenzione ordinaria della propria postazione e degli strumenti di lavoro

Requisiti

La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Gradita capacità di lettura del disegno meccanico;

Capacità di utilizzo di attrezzi da banco e strumenti di misura;

Gradita precedente esperienza nella mansione;

Luogo di lavoro: dintorni di Varese

Orario di lavoro: da lunedi al venerdi dalle 7.00 alle 16.00

Livello e inquadramento: CCNL Metalmeccanica-Industria

L’azienda offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga.

Inviare la propria candidatura all’indirizzo mail varese1@synergie-italia.it

Tutte le offerte sono rivolte a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.

Le persone interessate sono invitate a leggere l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004

Scopri l’agenzia Synergie più vicina a te