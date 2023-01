Terza sconfitta di fila per la Caronnese

Ancora una sconfitta interna per la Caronnese, la terza consecutiva, questa volta per mano dell’Alcione. I milanesi si confermano la seconda forza del campionato e passano già nel primo tempo con l’uno-due decisivo.

Dopo il pareggio di Casatenovo, novità di formazione per la Caronnese, che lancia dal primo minuto Nava al posto dello squalificato Gini, mentre in attacco Piraccini è preferito a Duguet. Alcione indigesto, ricordando la gara d’andata, così dopo una parata di Indelicato su Morselli, arriva il gol degli Orange. Da una rimessa laterale, palla messa nuovamente in mezzo da Palma che, con una piccola deviazione, beffa Indelicato. Vantaggio ospite dopo 7 minuti, Austoni prova subito la replica ma il tiro di Austoni va a lato così come il successivo colpo di testa di Braidich. Anche l’Alcione prova a sfruttare i piazzati col colpo di testa di Ciappellano, e proprio da una punizione arriva il raddoppio. Fallo di Myrtollari per fermare un’azione pericolosa, dalla successiva punizione arriva la pennellata di Morselli per lo 0-2. Caronnese che accusa il colpo, ci sarebbe la rete di Braidich di testa, ma il numero nove è pizzicato il fuorigioco e la bandierina alzata fa mettere da parte la gioia.

La musica non cambia nella ripresa, nonostante i cambi di Palo. Colpo di testa alto di Manuzzi, replica di Scaglione centrale dopo una bella iniziativa di Mollica. Bacchin è attento sulle iniziative rossoblù, la Caronnese prova a rendersi pericolosa per Braidich e al 23’ reclama un rigore per presunto fallo di mano dopo una punizione di Austoni parata dal portiere. Sulla successiva respinta, tiro dal cuore dell’area, l’arbitro ritiene però la deviazione fatta col corpo. Nel finale palo dell’Alcione con Bangal, e il risultato non cambia più.

CARONNESE-ALCIONE 0-2

CARONNESE (4-3-3): Indelicato; Nava, Nossa, Scaglione (10’ st Cosentino), Curci (1’ st Galletti); Myrtollari (1’ st Mollica), Tunesi, Gini (29’ st Duguet); Piraccini, Braidich, Austoni (40’ st Diatta). A disp.: De Luca, Cretti, Agello, Corno. All.: Palo.

ALCIONE (4-3-1-2): Bacchin; Chierichetti (41’ st Soldi), Ciappellano, Venturini, Montesano; Bonaiti, Piccinocchi, Palma; Zito; Manuzzi (28’ st Bangal), Morselli. A disp.: Spada, Ortolani, Pio Loco Boscariol, Caremoli, Petito, Tucci, Bagatti. All.: Cusatis.

ARBITRO: Di Mario di Ciampino.

MARCATORI: pt 12’ Palma, 32’ Morselli.

NOTE: giornata soleggiata e fredda, terreno in erba sintetica. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Myrtollari, Palo, Tunesi. Angoli 7-1. Recupero 1’, 4’.