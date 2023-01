Un uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia a Como

La sera del 29 gennaio, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un appartamento di via Alebbio a Como, in seguito a una segnalazione di lite tra conviventi.

Una donna di 30 anni, originaria della Nigeria, ha riferito agli agenti di essere stata picchiata dal suo convivente, un uomo di 39 anni di nazionalità nigeriana in regola con le norme sul soggiorno.

Dalle dichiarazioni della vittima e dei testimoni è emerso che la donna subisce percosse dall’uomo dal 2015. La donna è stata trasportata al pronto soccorso, mentre l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia su disposizione del pubblico ministero di turno. L’uomo ha a suo carico precedenti di reati contro la pubblica amministrazione.