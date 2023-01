Il Varese gioca bene ma non segna: 0-0 con la Casatese

Secondo 0-0 di fila per il Varese, che in situazione di grande emergenza e con una difesa sperimentale guadagna un altro punticino che non è molto ma è qualcosa; come si dice: piutost che nagott, l’è mei piutost. In un “Franco Ossola” senza pubblico, Gazo e compagni giocano una gara determinata e quadrata, e nel primo tempo hanno anche il demerito di non riuscire a trovare il gol nonostante le occasioni create con Rossini, Foschiani e Candido. Nella ripresa calano i ritmi, ma resta il dubbio del “gol fantasma” (nella foto di Mattia Martegani l’episodio) sul tiro di Mecca parato da Merelli sulla riga, o forse appena dietro. Fatto sta che la terna arbitrale valuta buono l’intervento dell’estremo difensore ospite, lasciando invariato il risultato.

Galleria fotografica Varese – Casatese 0-0 4 di 33

Come anticipato, un risultato buono, al netto di una prestazione positiva dei varesini, ai quali è mancato solo il gol. Ha risposto bene la difesa, con Piccoli a guidare i due under Battistella e Baldaro, che si sono disimpegnati con grande carattere. Un punto che non smuove di molto la classifica dei biancorossi, che salgono a quota 18 ma non guadagnano terreno, anzi, la vittoria del Seregno allunga la graduatoria nelle zone basse. Settimana prossima a Grumello ci sarà un’altra fondamentale sfida salvezza contro la Real Calepina, che all’andata si prese una pesante vittoria a Masnago. Chissà se sarà il Varese riuscirà a sbloccarsi, ritrovare la vittoria e prendersi la rivincita tutto in una volta.

Una gara si è giocata anche fuori dallo stadio, dove gli ultras varesini hanno intonato diversi cori nel corso della gara, un po’ a supporto della squadra, molti altri invece contro il presidente Stefano Amirante, invitato a più riprese e lasciare la carica.

FISCHIO D’INIZIO

Il Città di Varese deve fare ancora i conti con le tante assenze. Alla lunga lista che già conta Parpinel, Truosolo, Ferrario e Rossi, in settimana si sono aggiunti anche Boni e Monticone, rispettivamente per un problema fisico e per squalifica. Mister De Paola riabbraccia però Piccoli e Battistella, che vengono schierati entrambi dal primo minuto a formare una difesa sperimentale completata dal 2005 Baldaro. A centrocampo ci sono Mecca, Gazo e Malinverno con Foschiani a destra e Pastore a sinistra mentre in avanti Candido agisce a supporto di Rossini, ancora da prima punta. La Casatese, che non vince da quattro giornate, si presenta al “Franco Ossola” – chiuso dal giudice sportivo per i cori razzisti di Seregno – con un inedito 3-5-2 con Isella e Quaggio davanti. Nota cromatica: nella sfida tra due club dagli stessi colori sociali, il Varese è in completo verde mentre la Casatese veste in biancorosso. Due i minuti di silenzio previsti: prima della gara in memoria di Carlo Tavecchio (leggi qui) e poi al 21′ per commemorare il Giorno della Memoria.

PRIMO TEMPO

La Casatese ci mette qualche istante ad abituarsi alla difesa a tre e così il Varese prova ad approfittarne. All’8′, dopo un pallonetto troppo morbido di Candido, Merelli esce male su un lancio diretto a Pastore, ma la difesa ospite chiude in angolo su Candido. Ben più pericolosa l’occasione del 12′, con Videkon che perde palla in zona pericolosa, Rossini recupera e calcia alto di poco dopo essere entrato in area. La pressione dei varesini non si placa e al 15′ serve una parata importante di Merelli sul destro in diagonale di Foschiani, caparbio nel vincere un contrasto al limite dell’area. Passati indenni i pericoli, la Casatese si chiude meglio mentre il Varese conquista corner senza però creare i presupposti per il vantaggio. Gli ospiti allora provano ad alzare il baricentro e al 36′ serve l’intervento di Piccoli sulla riga di porta per deviare il colpo di testa di Perego. È però l’unico brivido corso da Moleri, mentre nel finale, al 43′, Rossini svirgola il sinistro al volo dal cuore dell’area sulla bella imbeccata di Mecca. All’intervallo il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Buon ritmo anche a inizio ripresa, con la Casatese che si presenta con Ballabio al posto di Polenghi, ma i primi tentativi di Quaggio a una parte e Foschiani dall’altra non hanno mira, mentre il colpo di testa di Isella al 10′ è parato comodamente da Moleri. Il Varese si rivede al 16′ quando Rossini trova in verticale Candido, che però da posizione defilata calcia forte ma fuori, mentre un minuto più tardi il Varese chiede un gol che l’arbitro e i suoi collaboratori non concedono: Candido lancia in area per Rossini, sponda per Mecca che calcia da ottima posizione con Merelli che respinge la palla nei pressi della linea di porta tra le proteste dei varesini, ma l’arbitro e i suoi collaboratori dicono che la palla non ha superato interamente la riga. Con il passare dei minuti la Casatese prova a salire di colpi, ma il Varese si chiude ottimamente dietro e poi abbassa i ritmi, anche perché mister De Paola decide di non compiere nessun cambio. Gli ospiti non trovano però la lucidità per attaccare con forza, Battistella è ottimo al 42′ a chiudere in zona pericolosa e così dopo 3′ di recupero la gara termina sullo 0-0, che porta al Varese un altro punticino, che non è tanto, ma in situazione di emergenza non è da buttare.