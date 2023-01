Varese – Casatese in diretta

In un “Franco Ossola” chiuso al pubblico, il Città di Varese cerca di far fronte alle tante assenze con l’obiettivo di fare punti contro la Casatese. Il nostro liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Quality Sport&Rehab. Potrete interagire commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio le diretta CLICCATE QUI