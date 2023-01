Workshop della Piccola Accademia del Teatro Kamishibai all’oratorio di Velate

Sono aperte le iscrizioni alla Piccola Accademia del Teatro Kamishibai. Si tratta di un workshop che si svolgerà il prossimo 4 febbraio al teatrino dell’oratorio di Velate a Varese dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00.

Attraverso immagini e disegni si potranno conoscere gli antichi e moderni “Butai”, il teatrino del kamishibai.

Presentazione del progetto la Casa delle Storie: una Casa/Butai per tante storie, una Casa/Butai per ogni storia, tante Case/Butai per una storia…

Costruzione, a piccoli gruppi di diverse Case Butai partendo da progetti di storie, da stimoli artistici della Casa /Butai, da scelte tematiche, da idee costruttive, dai materiali.

Preparazione e presentazione dei Butai costruiti.

Info per costi e modalità di partecipazione 393 3315016 MAIL chiccocolombo@gmail.com