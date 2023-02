26enne di Magnago muore sulla strada della Cremosina in Valsesia

Un giovane di 26 anni, Bryan Fanchini, è morto in un tragico incidente stradale sulla provinciale della Cremosina, in Valsesia. Il ragazzo era originario di Busto Arsizio nel Varesotto ma viveva a Magnago, poco distante (già in provincia di Milano)

L’incidente è avvenuta intorno alle 4.30 di sabato notte sulla strada che collega Borgosesia a Valduggia: il giovane avrebbe perso il controllo della sua auto, finita poi nel torrente Strona, dopo essere precipitata da un’altezza valutata di 7-8 metri.

Prima di precipitare, l’auto aveva urtato e sfondato il muretto a fianco della strada: in conseguenza di questo impatto il giovane è stato sbalzato fuori dal veicolo, finendo sull’asfalto.

L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Stradale di Varallo Sesia. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Varallo Sesia e il 118 di Borgosesia: i soccorritori però non hanno potuto salvare la vita al giovane.