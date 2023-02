28 febbraio open day alla Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Varese

Vuoi conoscere i piani di studio, gli indirizzi formativi, i percorsi organizzati? Vuoi provare a frequentare le lezioni di alcune materie così da valutare da vicino come potrebbe essere il tuo percorso dopo la maturità?

La passione per le lingue può trasformarsi in una bella e affascinante professione, ma solo grazie ad un percorso di studi che incanali e faccia fruttare l’amore per questo mondo.

Nel panorama di Varese come città universitaria, spicca un percorso accademico che porta alla Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica, la laurea di chi ama le lingue e vuole farne la propria professione, o di chi le conosce già ma non ha formalizzato con un titolo accademico le sue competenze.

E’ possibile ottenere tutto questo frequentando la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Varese, un Istituto Universitario che vanta un’esperienza più che trentennale nel campo della formazione linguistica di alto profilo.

L’Istituto Universisario di Scienze della Mediazione Linguistica è attento all’aspetto “tecnico” dello studio delle lingue come professione, ma è anche un luogo di ricerca linguistica e culturale.

Vuoi conoscere i piani di studio, gli indirizzi formativi, i percorsi organizzati? Vuoi provare a frequentare le lezioni di alcune materie così da valutare da vicino come potrebbe essere il tuo percorso dopo la maturità?

L’Istituto di Mediazione Linguistica di Varese apre le porte per il secondo open-day il 28 febbraio 2023 alle ore 09.30 e aspetta tutti coloro che vogliono conoscere questo mondo meraviglioso e fare dello studio delle lingue straniere il proprio futuro.

Per l’iscrizione occorre prenotarsi sul sito della scuola clicando il link https://www.ssml.va.it.