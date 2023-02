Addio a Nestore Crespi, dirigente di lungo corso del basket italiano

Il mondo del basket varesino – ma anche italiano – è in lutto per la morte di Nestore Crespi, scomparso nella serata di mercoledì 8 febbraio all’età di 88 anni. Crespi, che curiosamente non ha mai lavorato per la Pallacanestro Varese, è stato un dirigente di lungo corso in diverse importanti realtà cestistiche a livello nazionale.

Tra le sue maggiori esperienze quella di Treviso, agli albori dell’era Benetton, e della Pallacanestro Livorno ai tempi in cui la città toscana viveva una potente rivalità interna tra PL e Libertas. Crespi lavorò anche a Sassari e a Torino oltre che in società minori. E pochi anni or sono mise la sua conoscenza a disposizione dell’Handicap Sport Varese di pallacanestro in carrozzina.

Grande appassionato, oltre che persona cordiale e affabile, Nestore Crespi è stato per tanti anni una presenza fissa – silenziosa ma attenta – al palazzetto dello sport di Masnago durante gli allenamenti della squadra biancorossa, oltre che costantemente in prima fila in occasione delle partite. Una figura rassicurante e d’altri tempi, che mancherà.

Il funerale sarà celebrato venerdì 10 febbraio alle ore 14 nella Chiesa Parrocchiale di Casbeno, dove ci sarà anche la recita del Rosario giovedì 9 alle 18,30. Alla sua famiglia e ai suoi amici le più sentite condoglianze dei lettori e della redazione di VareseNews.