Ai licei di Gallarate torna “M’illumino di meno”

I licei di Viale dei Tigli, a Gallarate, tornano a “illuminarsi di meno”, con una serie di interventi nel giorno ufficiale dell’iniziativa “M’illumino di meno”, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili nata nel 2005 da Caterpillar di Radio2. Un segno, che richiama la necessità di comportamenti corretti per l’intero anno

«La prima volta che i licei di viale dei Tigli hanno partecipato era il 2019: alcuni studenti hanno preparato uno striscione che è stato esposto nell’atrio per alcuni giorni e, in molte classi, si è discusso di economia circolare e di sostenibilità» ricordano in un articolo la docente Chiara Brivio e Batul Kabakebbji, studente della 5° CLSA. «L’idea era di riproporre ogni anno la manifestazione ma poi c’è stata la pandemia, siamo stati coinvolti in un turbine che sembrava non dovesse mai finire ma ora, finalmente, sembra proprio che ne stiamo uscendo. Allora ecco che a qualcuno è venuto in mente che c’è una giornata speciale il 16 febbraio e che i ragazzi dei Licei potevano essere coinvolti in numero significativo».

È stato subito recuperato lo “storico” striscione del 2019, che ora dà il titolo – per così dire – allo spazio allestito nell’atrio del liceo. «Abbiamo pensato di esporre i lavori realizzati quest’anno dai ragazzi dei Licei sul tema della sostenibilità. Educare alla sostenibilità significa preparare un futuro migliore». A partire dia comportamenti corretti a scuola, ricordano: dallo spegnimento delle luci dove non necessario all’attenzione a non lasciare in stand-by strumenti come Lim e computer.