Boffelli: “Pareggio con un po’ di rammarico. Questa Pro Patria gioca con consapevolezza”

VARGAS 1 «Il pareggio di oggi nasce da una buona gara, contro una squadra che sta attraversando un buon momento. Come avevo detto prima della partita, il Trento è una squadra pericolosa, fisica, che sa aspettare il momento giusto per colpire e il cui allenatore è molto esperto. Nel finale avremmo potuto fare qualcosa in più, il campo era un po’ pesante e abbiamo risentito della partite ravvicinate di settimana scorsa».

VARGAS 2 «Non è che noi ci alleniamo a Wembley ma è vero quello che ho detto prima. Il pareggio è comunque importante nel nostro percorso, sapevamo che sarebbe stato difficilissima. Adesso dobbiamo recuperare energie in vista della prossima gara. Siamo in emergenza, sono costretto a dover schierare giocatori in posizioni diverse perché ci mancano giocatori importanti. Oggi si è fatto male Ferri, speriamo che non sia niente di grave alla caviglia. Ma i ragazzi sono ingamba, si danno sempre da fare».

VARGAS 3 «In settimana vedremo se riusciremo a recuperare qualcuno. Dopo domani valuteremo le condizioni fisiche di tutti e poi valuteremo chi far giocare contro la Pergolettese, altra partita tostissima. Sono contento di quanto stanno facendo i ragazzi: la maggior parte di loro era già qui l’anno scorso e sanno che la posizione di quest’anno è tutta merito loro. Dispiace soltanto per gli infortunati, tre crociati nel ritiro estivo è qualcosa di particolare. Noi pensiamo anche a loro, a dar loro coraggio».

BOFFELLI 1 «Oggi dovevamo dare continuità ai risultati dopo tre vittorie importanti in una settimana. Il Trento ci aspettava al varco in una partita con tante assenze, e dopo oggi ancora di più per le squalifiche (Saporetti, Vaghi e l’infortunio di Ferri). La nostra rimane una buona partita, abbiamo avuto le nostre occasioni per vincerla ma il campo non ci ha aiutato. Non siamo riusciti a far gol ma non abbiamo neanche mai rischiato di prenderlo se non per una palla inattiva nel primo tempo. Quindi il rammarico c’è, perché i tre punti sono stati alla portata».

BOFFELLI 2 «Non prendere gol è un punto cardine nel calcio, soprattutto in Serie C. Su questo lavoriamo tanto in settimana, per fare punti bisognare passare da questo, soprattutto da una squadra come il Trento che arrivava da un buon momento. Adesso mancano undici finali, tireremo i conti alla fine».

BOFFELLI 3 «Dove collocherei questa Pro Patria nella sua storia recente? Per me questa è un’evoluzione della Pro Patria, un gruppo partito cinque anni fa: ottime persone, ottimi uomini ogni giorno al lavoro per migliorarsi. Oggi c’è più consapevolezza, sicurezza e serenità nel giocare a calcio. Difficile collocare la squadra in un posto preciso, in passato ci sono stati giocatori anche più forti di quelli oggi in rosa, però questa evoluzione ha portato a questi risultati».