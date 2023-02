Calcio, Serie C: Trento – Pro Patria in diretta

Sabato 11 febbraio, ore 14:30, la Pro Patria in campo a Trento per la ventisettesima giornata del Girone A di Serie C. I tigrotti di Busto Arsizio sono al momento quarti a -4 dal vertice, ma i gialloblù tridentini non perdono da 8 partite consecutive e ne hanno vinte 6 nelle ultime 7, risultando senza dubbio la miglior compagine del 2023.

Seguite con noi il racconto della partita azione per azione: Il live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓qui sotto↓)