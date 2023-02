Coppa amara per Varese, Brase: “Sconfitta difficile, tanti errori e mentalità sbagliata”

BRASE 1 «Sconfitta difficile quella di stasera. Non siamo entrati in campo con la giusta mentalità, abbiamo preso tante brutte decisioni. Complimenti a Pesaro per la vittoria».

BRASE 2 «Come mai un approccio sbagliato? Una grande domanda, mi piacerebbe sapere la risposta, purtroppo abbiamo commesso tanti errori, errori ai tiri liberi, errori ai tiri da tre punti. Nonostante il 29-12 iniziale abbiamo lottato tanto per tornare in partita ma non è stato semplice e abbiamo speso energie importanti».

BRASE 3 «Se penso che a questa squadra manchino giocatori di personalità per fare il salto di qualità? In questo roster ci sono abbastanza giocatori di esperienza e di talento. Questa sconfitta non sarebbe dovuta succedere».

BRASE 4 «Perché così tanti tiri da tre e pochi 1vs1 vista la gestione dei falli degli avversari? Non siamo una squadra che gioca per forza 1vs1, abbiamo cercato di giocare la nostra pallacanestro, il giusto basket, il bel basket, ci sono state alcune occasioni ma questa sera non è bastato».

FERRERO: «C’è rammarico. Volevamo stare più possibile qui a Torino ma purtroppo non siamo riusciti a giocare la partita che volevamo fare. Non possiamo che ringraziare i nostri tifosi venuti in massa stasera, abbiamo giocato in casa. Quando siamo stati in partita ci siamo gasati e abbiamo fatto delle belle cose, con tanti recuperi e abbiamo alzato l’intensità. Non siamo però riuscito a farlo per 40 minuti, complimenti a Pesaro che ha fatto una grande partita: ogni volta che siamo avvicinati siamo stati respinti. Adesso di nuovo testa al campionato».

REPEŠA 1 (all. Pesaro) «Complimenti a tutte e due le squadra per una partita molto combattuta e molto interessante. Due squadre che finora sono riconosciute come due squadre che segnano molto in campionato ma che stasera hanno fatto vedere una difesa sopra la media e tanta aggressività in campo: noi abbiamo perso 20 palloni, loro 23. Varese è arrivata stasera con grande determinazione e tanti tifosi, un popolo numeroso e che stasera voleva vincere per forza. I nostri erano di meno, ma non sono stati di meno a livello di intensità».

REPEŠA 2 «Quale cammino ci aspetta adesso in questa Coppa? Non saprei. Sì, come mi fate notare in passato ho vinto la Coppa Italia ma non si vince mai da soli. Questi ragazzi sono straordinari e disponibili, faranno di tutto per mettere in pratica tutte le idee che prepareremo per la partita contro Brescia. Guardiamo partita dopo partita, stasera Brescia è rinata dopo sei sconfitte di fila: vincere contro Milano è un’iniezione di fiducia incredibile. Sicuramente affronteremo una squadra molto motivata».

CHARALAMPOPOULOS (Pesaro, MVP della partita)

«Felici di poterci giocare la finale? Siamo arrivati qui per questo, per superare il quarto di finale e passo dopo passo arrivare in finale. Congratulazioni a Varese, hanno giocato una partita davvero tosta. Noi dobbiamo continuare così, perché questo è soltanto l’inizio».

