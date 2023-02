Daverio porta tutti in piazza per un dolce Carnevale

Domenica 19 febbraio sfilata in maschera per le vie del paese e festa finale in Oratorio

Sfilata per le vie del paese e festa in Oratorio per il Carnevale di Daverio, in programma domenica 19 febbraio.

L’appuntamento è per le 14,15 in Oratorio, da dove alle 14,30 partirà il corteo in maschera per le vie del centro. Sonio previste tre soste per fare festa insieme: al Circolo, in piazza Montegrappa e in via Meucci per gustare dolci buonissimi.

Alle 16 si torna in Oratorio per la grande festa finale.

Qui la locandina