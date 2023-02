Due ciclisti investiti a Varese e Busto Arsizio, un uomo e un ragazzino in ospedale

Due persone in bicicletta sono state investite, nel giro di poche ore, tra Varese e Busto Arsizio nella giornata di venerdì 3 febbraio.

Due eventi separati, ma che vengono uniti dalla pericolosa situazione che vive ogni giorno chi decide di girare in città su due ruote.

Il primo episodio è avvenuto in mattinata, verso le 10.30, in via Sanvito Silvestro, una delle principali arterie di Varese, all’altezza dell’incrocio con via Campigli. Il traffico ha subito grandi rallentamenti e la persona investita – di 56 anni – è stata trasportata all’ospedale di circolo in codice giallo.

Nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, un altro evento in Corso Italia a Busto Arsizio, proprio in prossimità dell’ospedale bustocco, dove a essere colpito da un veicolo è stato un ragazzino di 15 anni. Per soccorrere il quindicenne si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Como, ma le condizioni non sarebbero gravi.