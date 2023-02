Emanuele Monti (Lega) incontra i professionisti sanitari

Si è svolto lunedì 6 febbraio presso il Monti point di Varese l’incontro fra Emanuele Monti, consigliere regionale e capolista della Lega alle elezioni regionali, e gli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP della provincia di Varese, l’organizzazione professionale che raduna tutte le professioni tecniche sanitarie. L’Ordine rappresenta ben 19 professioni sanitarie tra cui radiologi, specialisti della riabilitazione e della prevenzione.

«Veniamo da anni in cui abbiamo avuto l’occasione di lavorare fianco a fianco per potenziare professionalità indispensabili per l’offerta di cure in Lombardia. La strada che abbiamo intrapreso e su cui vogliamo continuare a lavorare anche nei prossimi cinque anni è quella che porta alla piena integrazione delle figure mediche con i tecnici sanitari in un’ottica di collaborazione e integrazione positiva soprattutto nelle case e negli ospedali di comunità. Questo porterebbe grandi benefici soprattutto nell’ambito dell’abbattimento dei tempi d’attesa per le prestazioni sanitarie», dichiara Emanuele Monti.

«Un’altra sfida che ci vede impegnati insieme – ricorda Monti – è quella legata all’abbattimento del vincolo di esclusività per il personale sanitario (non medico) dipendente delle strutture pubbliche. In altre parole, vogliamo permettere che questi professionisti possano svolgere la propria attività al di fuori dell’orario di lavoro sotto forma di libera professione. Anche in questo caso i benefici per il sistema (più personale, meno tempi d’attesa e meno lavoro sommerso) e per gli stessi lavoratori (più risorse) sarebbero molteplici. Questo non riguarda solamente gli infermieri ma tutto il comparto non medico del settore sanitario pubblico».

Gli incontri al Monti point proseguono questa sera, martedì 7 febbraio, con la serata dedicata agli infermieri.