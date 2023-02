Fabio Lunghi chiama a raccolta su Facebook il suo popolo

Giubilato a poche ore dalla scadenza per la presentazione delle liste elettorali per le regionali, aveva preferito non alimentare la polemica. Una grande delusione, certo, i cui contorni Fabio Lunghi aveva chiarito in un’intervista a Varesenews, a cominciare dal fatto che non aveva chiesto lui di candidarsi, ma era stata una richiesta del candidato presidente Attilio Fontana. Probabilmente la ragione della esclusione in zona Cesarini era dovuta alla sua presenza, troppo ingombrante per qualche altro candidato della lista.

Alle Ville Ponti, il giorno dell’addio alla presidenza della Camera di Commercio, Lunghi aveva dichiarato che da grande sarebbe tornato a fare l’imprenditore, la sua vocazione. Alla fine però, da buon comunicatore qual è non ha resistito e ha esternato su Facebook alcune riflessioni, proiettate più verso il futuro che non verso il passato. Solo un accenno iniziale a ciò che poteva essere il suo impegno politico, in continuità con quanto fatto alla guida della Camera di Commercio.

Ho atteso qualche settimana per riprendere a comunicare, io che ho fatto della Comunicazione un pilastro importante dei miei ultimi cinque anni di impegno pubblico. Ho atteso per rispetto verso me stesso e verso chi, diversamente, non ha saputo usare rispetto nei miei confronti. Ero assolutamente pronto: a spendermi, a mettermi al servizio del mio, del nostro territorio, in un progetto di continuità morale ed imprenditoriale che ha caratterizzato i miei anni come presidente di Camera di Commercio di Varese. E, nell’attesa di queste settimane fatte di silenzio, introspezione e discrezione, ho ascoltato tantissime voci. Un coro di persone che mi hanno espresso gratitudine per questi ultimi 5 anni, ma soprattutto voglia di continuità. 2023: “nuove direzioni e grandi cambiamenti”… Mi riecheggia in testa.

In queste settimane ho vissuto sulla mia pelle come spesso certe persone cerchino di definirci e di dirci cosa possiamo e non possiamo fare, secondo la loro prospettiva. La loro. Io però, di indole, non permetto agli altri di definirmi. Libero, civico, consapevole: sarebbe stato questo il mio slogan in campagna elettorale. Non uno slogan “riempi-santino”, bensì una consapevolezza che oggi riaffermo. Con determinato e rinnovato intento riprendo a comunicare. Qui, sui social media: cornice di grande impatto che non sempre viene riempita con un quadro di altrettanto valore, ma al contempo strumento di grande forza e presa pubblica.

Qui, da oggi, chiedo a voi di comunicare con me e insieme affrontare su base settimanale temi, prospettive, progetti che ci legano fortemente alla nostra terra. Abbiamo davanti a noi anni importanti per Varese, la nostra Provincia, la nostra Regione, proiettate su un palcoscenico economico, sociale, lavorativo e umano che ci richiede un impegno costante: un impegno fatto di autenticità, competenza e concretezza, quali pilastri fondamentali per costruire il futuro.

Oggi inizia il mio 2023 !!!