Fiamme in una discarica al Piano della Stampa a Lugano

(Foto di repertorio) Incendio nel primo pomeriggio di sabato al Piano della Stampa, nella zona di Davesco-Soragno a Lugano. L’allarme è scattato poco dopo le 13. Stando alle prime informazioni raccolte dai media locali, le fiamme avrebbero interessato una discarica e sarebbero divampate all’interno di un capannone dove erano stipati materiali diversi. Si tratta, spiegano le forze dell’ordine, di un centro specializzato nella raccolta e nel trattamento di materiali ingombranti. In breve tempo, favorito anche dalla presenza di materiali infiammabili e dal forte vento, il fuoco ha quindi interessato buona parte della struttura.

Sul posto sono subito intervenute le squadre del corpo Civici pompieri di Lugano oltre ai soccorsi della Croce Verde e agli agenti della Polizia cantonale, della polizia di Lugano e Ceresio Nord. I pompieri dopo aver provveduto a mettere in sicurezza l’area hanno cominciato a domare l’incendio.

La polizia ha isolato l’area mentre una persona, un 52enne residente nel Luganese, è stata portata in ospedale per un principio di intossicazione.

La vasta colonna di fumo sprigionata dal rogo è visibile a distanza. Ingenti i danni materiali. Per chi abita nella zona si raccomanda di mantenere chiuse le porte e le finestre, evitando di avvicinarsi all’area dell’incendio. Per consentire le operazioni di spegnimento – tutt’ora in corso e che richiederanno alcune ore – la Strada della Stampa è stata chiusa dall’imbocco di Ponte di Valle.