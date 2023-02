I frontalieri, la Cometa di Neanderthal e la terza stagione di Mare Fuori nel podcast dell’ 1 febbraio

Le notizie del podcast di mercoledì 1 febbraio

Via libera dal senato al ddl di ratifica dell’accordo fiscale tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri. Le nuove regole, che dovranno ora ricevere soltanto un’ultima conferma dalla Camera, andranno a sostituire i vecchi accordi bilaterali del 1974. Le norme entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2024. Per gli attuali lavoratori frontalieri però non cambierà nulla perché le regole previste dal provvedimento si applicheranno soltanto alle assunzioni che saranno effettuate dopo l’entrata in vigore dello stesso. Il nuovo accordo mantiene anche in futuro le risorse per i Comuni di frontiera, che oggi sono garantite dal sistema dei ristorni. L’extragettito proveniente dalla nuova tassazione permetterà di istituire un fondo per lo sviluppo economico e infrastrutturale delle aree di confine.

Fumo e fiamme nella notte in una discoteca in via don Gnocchi a Cerro Maggiore in prossimità dell’A8. L’incendio è scoppiato nella parte posteriore del locale estivo, verso le 3 della mattina di mercoledì 1 febbraio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano che hanno lavorato per diverse ore per mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento sono risultate difficoltose in quanto il fuoco aveva intaccato buona parte del tetto. Per riuscire a domare le fiamme gli uomini del distaccamento legnanese hanno avuto bisogno del supporto dei Vigili del Fuoco di Rho. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. I carabinieri della Compagnia di Legnano, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, stanno cercando di ricostruire i fatti per capire le cause scatenanti dell’incendio. I militari della Stazione di Cerro Maggiore hanno raccolto le testimonianze dei giovani che hanno lanciato l’allarme e allertato i proprietari.

Appuntamento con la “Cometa di Neanderthal” che dopo ben 50mila anni, torna a visitare la Terra e la massima visibilità è prevista per la notte di mercoledì 1 febbraio, quando il corpo celeste si troverà alla minima distanza dal nostro pianeta: parliamo di un evento che non accadeva da circa 50 mila anni. La cometa C/2022 E3 (ZTF) sarà più debole del previsto e quindi difficilmente visibile a occhio nudo, specie in zone caratterizzate da inquinamento luminoso. Per questo motivo l’Unione Astrofili Italiani consiglia l’utilizzo di un binocolo puntato nel cielo, dal 20 gennaio al 5 febbraio. La cometa sarà visibile per tutta la notte. La cometa sarà visibile anche in streaming su alcuni siti dedicati.

C’è anche Clara Soccini nel cast Mare Fuori, la stagione ambientata all’Istituto Per Minori di Napoli, arrivato alle terza stagione, uscita proprio in queste ore su RaiPlay. Clara Soccini è nata e cresciuta a Travedona Monate e ha intrapreso la carriera di cantante. Questa estate è stata scelta per interpretare il ruolo di Giulia, una trapper milanese che viene arrestata e in carcere inizierà il suo percorso di rivincita.

