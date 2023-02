Il Gat di Tradate presenta “Pianeti 2023”

Agli astrofili del GAT, Gruppo Astronomico Tradatese sono stati necessari due anni di lavoro, una grossa esperienza tecnica ed anche un importante sforzo finanziario (cui il Comune ha promesso un concreto contributo) per una manifestazione davvero unica nel suo genere in Italia. Si tratta di una grande mostra planetaria sul tema PIANETI 2023, caratterizzata dall’esposizione di pannelli giganti (1,5×2 metri) su supporto rigido in Forex, sui quali, per ciascun pianeta, sono state assemblate centinaia di immagini ad alta risoluzione con una tecnica nuova e geniale, frutto di un lavoro molto complesso di sintesi sia iconografica che descrittiva. La mostra, esposta per tutto Febbraio a Villa Truffini, si inaugura ufficialmente sabato 4 febbraio alle h16.

Poi sarà a disposizione delle scuole e del pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per la sua impostazione estremamente intuitiva, la mostra ha una valenza didattica molto importante: quindi è ideale per essere visitata da scuole di ogni ordine e grado. Siccome cambiano i tempi e cambiano anche i gusti della gente e le esigenze della didattica a scuola, il GAT ha pensato ad una tecnica del tutto nuova per rendere partecipe sia il pubblico generico che il mondo della scuole della mole a dir poco ‘esplosiva’ di scoperte che le sonde spaziali e i super-telescopi terrestri dotati di ottiche adattive (in grado cioè di congelare la turbolenza atmosferica) hanno realizzato negli ultimi anni. Sarà possibile visitare la Terra sia dal punto di vista geologico che ambientale e climatico.

Sarà possibile andare sulla Luna assieme ai … Cinesi che hanno visitato la faccia nascosta ed hanno prelevato e portato a terra lo scorso anno ben 1,5 kg di materiale dall’Oceano delle Tempeste. Sarà possibile andare su Marte con il Rover Perseverance a cercare tracce di vita. Con la sonda JUNO sarà facile rendersi conto delle centinaia di cicloni grandi e piccoli che sconvolgono le nuvole di Giove. Senza trascurare anche i lontani Urano e Nettuno che, grazie al Telescopio Spaziale Hubble e al super-telescopio James Webb stanno perdendo l’alone di mistero che da sempre li accompagna. Per finire con un densissimo pannello cometario, che inizia con Halley e finisce con le scoperte epocali di Rosetta.

A supporto ed approfondimento della mostra, il GAT ha realizzato, su una opportuna chiavetta USB, un immenso archivio di circa 10 mila immagini + abbondanti diciture. L’archivio è aggiornato all’inizio del 2023 e può essere consultato grazie ad un programma di lettura e ricerca semplice e intuitivo. Si tratta di uno strumento eccellente per ricerche scolastiche e consultazioni tecnico- scientifiche da parte di appassionati della materia. La chiavetta USB sarà messa a disposizione di tutti i visitatori, sia scolastici che generici. Durante la mostra il GAT ha organizzato anche due imperdibili serate in tema, sempre a Villa Truffini. La prima si svolgerà Lunedì 6 Febbraio 2023, h21 con il dott. Cesare Guaita che parlerà sul tema “Il nuovo sistema solare”, con le immagini più spettacolari degli ultimi anni ed i molti progetti del prossimo futuro.