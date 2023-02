In groppa a Lilliput si diventa grandi

Ci sono bambini che non si sono mai occupati di un animale domestico, che non sanno che le carote crescono nella terra e che non hanno mai sentito il profumo del fieno. Equiria A.s.d. è un’Associazione Sportiva Dilettantistica che opera negli impianti del Garden Horses di Cislago dal 2000. Si occupa di promuovere e sviluppare l’insegnamento delle discipline equestri di monta inglese con l’utilizzo di cavalli e pony fino al livello agonistico.

Equiria, con i corsi di equitazioni aperti ai bambini dai 4 anni in su, riporta l’infanzia nella natura, facendo riscoprire il piacere delle cose semplici, come una passeggiata nel bosco. Tutto con una bella squadra di cavalli e pony affidabili e di grande esperienza. «Montando in sella si vincono tante paure e si diventa più maturi – spiega Martina Letizia Masiero, presidente e istruttore del centro ippico Equiria – Da noi imparare a condurre il cavallo è parte di un progetto più grande che inizia con i piedi per terra, nella stalla. I nostri allievi devono occuparsi della preparazione del cavallo, strigliarlo, pulirgli gli zoccoli, mettergli la sella. In questo modo imparano a conoscere come ci si rapporta al cavallo, quali sono i pericoli e acquisiscono più consapevolezza e sicurezza. L’equitazione è uno sport che sviluppa la coordinazione e il cervello, perché richiede equilibrio, leadership e la capacità di aprire un canale di comunicazione con il cavallo. Ogni esemplare ha una personalità diversa che è stimolante conoscere».

L’equitazione è considerato lo sport più costoso in assoluto. Ma non è così se si compara un’ora di equitazione al noleggio di un campo da tennis o al costo di un corso di sci. Equiria offre la possibilità di montare in sella, condurre il cavallo al passo, al trotto e al galoppo, mettendosi ogni giorno alla prova e accrescendo quelle che in inglese si chiamano skills, ovvero le proprie competenze. Vera star del maneggio è Lilliput, un pony di 27 anni che ha portato in groppa tutti i bambini della scuola.

Le lezioni si svolgono durante tutta la settimana, dal martedì al venerdì dalle 17 alle 20, il sabato dalle 13 alle 19 e alla domenica: le prime sono individuali, successivamente coinvolgono due bambini al massimo e poi piccoli gruppi. Si cavalca indoor e outdoor. Durante la bella stagione, gli iscritti possono uscire in passeggiata e le attività si svolgono vicino ai boschi.

A giugno, terminata la scuola, Equiria organizza un camp sull’equitazione in cui i bambini trascorrono nel maneggio mezza giornata, o una giornata intera a seconda dell’età, imparando tutto sui cavalli. Anche gli adulti possono prendere lezioni di equitazione, traendo gli stessi benefici dei bambini. Per saperne di più è attivo il sito1 www.equiria.org.