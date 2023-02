Il premio Berrino è sempre più internazionale. A Ispra la finale

Si svolgerà domenica prossima, 19 febbraio alle ore 16.00, ad Ispra sul Lago Maggiore, la quindicesima finale evento del concorso letterario “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino” organizzato dall’associazione culturale “Amici di Mario Berrino” in collaborazione con l’Associazione Culturale Europea del JRC, del Centro Studi Mario Pannunzio e con altri partners privati con il patrocinio del Comune di Ispra e della Biblioteca comunale.

Nel corso della manifestazione la giuria decreterà i vincitori di entrambe le categorie e sezioni in gara ovvero adulti e giovani oltre ad assegnare il Premio della Critica “Maestro Giovanni Seveso” ed il premio “Mariarosa Lancini Costantini” riservato ad un’opera in gara scritta da una donna. È previsto l’accompagnamento musicale di Roger Pianista e la lettura delle opere finaliste da parte del Comitato Artistico del Premio.

Per la 15ª edizione del Premio sono arrivate alla Giuria, presieduta dal poeta e consigliere dell’associazione culturale Grazio Pellegrino, opere da 16 regioni italiane e da 4 Stati esteri confermando, una volta di più, il taglio internazionale della rassegna letteraria dedicata all’imprenditore e pittore Mario Berrino, ideatore del Muretto di Alassio e di moltissime iniziative turistico – culturali nel ponente ligure. L’appuntamento, ad ingresso libero, è per domenica 19 febbraio, alle ore 16.00, all’Auditorium del Club House del JRC, via Esperia 467, Ispra.