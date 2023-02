“L’aeroporto va messo al centro”, apre il Comitato Elettorale Malpensa per Longhini

«L’importanza di Malpensa va posta al centro della campagna elettorale regionale», con queste parole il candidato al Consiglio Regionale di Forza Italia Simone Longhini annuncia l’apertura, insieme a simpatizzanti, amministratori attuali ed ex amministratori, di un “Comitato Elettorale Malpensa per Longhini” che sarà ovviamente dedicato proprio all’area di Malpensa.

«Una infrastruttura strategica per tutto il territorio nazionale, che merita grande attenzione da parte della politica per tutte le tematiche che un aeroporto internazionale con oltre 21 milioni di passeggeri porta con sé – spiega Longhini -. La grave crisi del settore aeroportuale, acuita dalla pandemia da Covid 19, ha fatto sì che i Comuni dell’area di Malpensa abbiano subito una doppia crisi economica. Sono, infatti, numerose sono le attività che godono dell’indotto economico che genera l’aeroporto. Servizi, ristoranti, strutture ricettive sono solo alcuni dei settori più colpiti che, oggi più che mai, meritano di avere una voce privilegiata all’interno del prossimo Consiglio Regionale».

Queste le dichiarazioni del neonato “Comitato Elettorale Malpensa per Simone Longhini”, aperto a tutti, che approfondirà, con lo stesso Longhini, queste tematiche, centrali per l’area dei comuni attorno a Malpensa, in un incontro, cui seguirà un momento conviviale, venerdì 3 febbraio alle ore 18,30, presso l’Hotel Cavalieri della Corona, Via Baroldo 12, a Cardano al Campo proprio a due passi dall’Aeroporto di Malpensa.